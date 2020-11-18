Кандидат в президенты "Барселоны" высказался о будущем Месси

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Кандидат в президенты "Барселоны" высказался о будущем Месси

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт выразил мнение, что каталонский клуб должен сохранить аргентинского нападающего Лионеля Месси даже после завершения его карьеры.

"Если у вас в команде есть лучший футболист в мире, то его нужно сохранить. Если Месси уйдет в другой клуб, то придется искать кого-то вместо него, но заменить Лео невозможно. Поэтому необходимо удержать его. Нужно создать правильные условия для Лионеля, чтобы он мог приносить пользу клубу и после завершения карьеры. Он многое может дать "Барселоне". Мы должны убедить Месси, что у нас конкурентоспособный проект, в котором свою роль может сыграть Хави", - приводит слова Фонта Goal.

Напомним, что 33-летний Месси в минувшее трансферное окно хотел покинуть "Барселону", но клуб отказался расторгать с ним контракт, который действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Барселона" должна заплатить Месси 33 миллиона евро в качестве дополнительного бонуса. | http://soccernews.ru
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