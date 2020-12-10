Кандидат в президенты "Барселоны" высказался о будущем Месси

Кандидат в президенты "Барселоны" Жорди Фарре заявил, что он сохранит в клубе аргентинского форварда Лионеля Месси, если победит на выборах.

"Я знаю, что Месси хочет остаться в "Барселоне". Его семья также никуда не хочет уезжать. Если я выиграю выборы, то Месси подпишет новый контракт", - приводит слова Фарре Onda Cero.

Напомним, что минувшей осенью 33-летний Месси пытался покинуть "Барселону", но прежний президент клуба Жозеп Бартомеу отказался разорвать с ним контракт, который действует до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне аргентинский форвард провел 14 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативые передачи.

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