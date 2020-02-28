Кандидат в президенты "Барселоны" высказался о скандале клуба с соцсетями
Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт высказался по поводу скандала клуба с соцсетями.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб отстранил советника Бартомеу после этого разбирательства.
Напомним, в СМИ была информация о том, что руководство "Барселоны" использовало компанию I3 Ventures, чтобы она критиковала футболистов каталонцев в соцсетях.
"Если честно, я был шокирован. Я не верил в то, что это правда. Я иногда слышал о подобных вещах, но когда с этим сталкиваешься, получается сюрприз.
Хотел ли подать в суд? Нет, мы лишь знаем о произошедшем из СМИ, необходимо услышать объяснения клуба. Если вина будет доказана, Бартомеу должен уйти в отставку", - цитирует Фонта Diario Sport.
А еще: "Валенсия" отменила все командные мероприятия перед матчем с "Бетисом" из-за коронавируса| http://soccernews.ru
главное
-
Главный тренер "Сочи" Федотов оценил состояние Кокорина и Рами
-
Кевин де Брюйне признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: "МЮ" сыграет с ЛАСК, "Рома" против "Севильи"
-
Распространение коронавируса в Италии не повлияет на проведения матча открытия в Риме
-
23-летняя иранская футболистка умерла от коронавируса
Лента новостей
-
Рами: "У Кокорина прекрасная история. К концу сезона она станет ещё лучше"
-
"Ливерпуль" выпустил коллекцию одежды в ретро стиле
-
Сон проведет две недели в изоляции после возвращения из Кореи
-
"Бавария" призвала футболистов не участвовать автограф-сессиях из-за коронавируса
-
2
"Ливерпуль" может не стать чемпионом Англии из-за коронавируса
-
2
Кандидат в президенты "Барселоны" высказался о скандале клуба с соцсетями
-
Главный тренер "Сочи" Федотов оценил состояние Кокорина и Рами
-
Клопп прокомментировал угрозу распространения коронавируса в Великобритании
-
Новичок "Сочи" Рами заявил, что не планирует искать себе русскую жену
-
Ари: "Благодаря Путину Россия крепнет и выглядит для всех сильной державой"
-
"Наполи" просит за трансфер Кулибали не менее 100 миллионов евро
-
"Спартак" проводит открытую тренировку в Тушино перед матчем с "Динамо"
-
Ари объяснил, реально ли его "Краснодару" бороться за чемпионство в РПЛ
-
Кокорин намерен сыграть за сборную России на Евро-2020
-
Хавбек "Крыльев Советов" Сафа Хади получил рабочую визу для выступления в РПЛ
-
1
Кевин де Брюйне признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: "МЮ" сыграет с ЛАСК, "Рома" против "Севильи"
-
Игроки "Локомотива" Фарфан и Антон Миранчук пропустят матч с "Зенитом"
-
На "Газпром Арене" была установлена биометрическая система видеоидентификации лиц
-
Погба вернется к тренировкам в общей группе "МЮ" в начале следующей неделе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14