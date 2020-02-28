Кандидат в президенты "Барселоны" высказался о скандале клуба с соцсетями

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Кандидат в президенты "Барселоны" высказался о скандале клуба с соцсетями

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт высказался по поводу скандала клуба с соцсетями.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб отстранил советника Бартомеу после этого разбирательства.

Напомним, в СМИ была информация о том, что руководство "Барселоны" использовало компанию I3 Ventures, чтобы она критиковала футболистов каталонцев в соцсетях.

"Если честно, я был шокирован. Я не верил в то, что это правда. Я иногда слышал о подобных вещах, но когда с этим сталкиваешься, получается сюрприз.

Хотел ли подать в суд? Нет, мы лишь знаем о произошедшем из СМИ, необходимо услышать объяснения клуба. Если вина будет доказана, Бартомеу должен уйти в отставку", - цитирует Фонта Diario Sport.

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