Кандидат в президенты "Барселоны" высказался о тренере команды
Кандидат на пост президента "Барселоны" Хавьер Вилажоана рассказал, что думает о нынешнем тренере команды Роналде Кумане.
"Если я стану победителем на выборах, Куман останется тренером "Барселоны". Игроки и тренерский штаб, которые сейчас находятся в "Барселоне", - это, де-факто, мои игроки и тренеры", - сказал тренер.
"Барселона" после 7 туров Примеры занимает 8 место в турнирной таблице.
Куман возглавил каталонский клуб в августе 2020 года.
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|20
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
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|27
|11
|Бетис
|20
|27
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|Леванте
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|13
|Осасуна
|20
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|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|20
|16
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|20
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|20
|Эспаньол
|20
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