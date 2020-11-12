Кандидат в президенты "Барселоны" высказался о тренере команды

Теги барселонарональд куман

Кандидат в президенты "Барселоны" высказался о тренере команды

Кандидат на пост президента "Барселоны" Хавьер Вилажоана рассказал, что думает о нынешнем тренере команды Роналде Кумане.

"Если я стану победителем на выборах, Куман останется тренером "Барселоны". Игроки и тренерский штаб, которые сейчас находятся в "Барселоне", - это, де-факто, мои игроки и тренеры", - сказал тренер.

"Барселона" после 7 туров Примеры занимает 8 место в турнирной таблице.

Куман возглавил каталонский клуб в августе 2020 года.

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