Кандидат в президенты "Барселоны" вывесил свой баннер в Мадриде

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Кандидат в президенты "Барселоны" вывесил свой баннер в Мадриде

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта, который принял решение участвовать в нынешних президентских выборах каталонского клуба, вывесил баннер со своим изображением на одном из домов Мадрида возле стадиона мадридского "Реала" "Сантьяго Бернабеу".

"С нетерпением жду, когда мы снова встретимся", - гласит надпись на баннере, фотографию которого Лапорта опубликовал в своем Twitter.

Выборы нового президента "Барселоны" пройдут 24 января 2021.

Лапорта был президентом "Барселоны" с 2003 по 2010 годы. За этот период каталонский клуб четыре раза становился чемпионом Испании и дважды выиграл Лигу Чемпионов.

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