Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о Кумане

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Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о КуманеКандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, что думает о тренере клуба Роналде Кумане.

"Куман, был невероятным игроком, выступавшим за наш клуб. Он легенда, и ему стоит дать шанс. Игра и результаты покажут насколько сильно и долго ему можно доверять. Это закон футбола.

Советую тренеру проявить инициативу и лучше управлять игроками", – приводит Marca слова Лапорты.

Напомним, "Барселона" данный момент занимает 6 строчку в таблице Ла Лиги. В активе команды 25 очков после 15 матчей. Отставание от идущим первым "Атлетико" - 10 очков.

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