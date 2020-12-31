Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о Кумане
Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, что думает о тренере клуба Роналде Кумане.
"Куман, был невероятным игроком, выступавшим за наш клуб. Он легенда, и ему стоит дать шанс. Игра и результаты покажут насколько сильно и долго ему можно доверять. Это закон футбола.
Советую тренеру проявить инициативу и лучше управлять игроками", – приводит Marca слова Лапорты.
Напомним, "Барселона" данный момент занимает 6 строчку в таблице Ла Лиги. В активе команды 25 очков после 15 матчей. Отставание от идущим первым "Атлетико" - 10 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14