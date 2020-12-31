Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о Кумане

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, что думает о тренере клуба Роналде Кумане.

"Куман, был невероятным игроком, выступавшим за наш клуб. Он легенда, и ему стоит дать шанс. Игра и результаты покажут насколько сильно и долго ему можно доверять. Это закон футбола.