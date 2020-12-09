Кандидат в президенты "Барсы" Фарре сказал когда Месси подпишет новый контракт
Кандидат на пост президента "Барселоны" Жорди Фарре сделал заявление о будущем капитана команды Лионеля Месси, контракта которого с клубом заканчивается летом 2021 года, сообщает Diario Sport.
"Я занимаюсь этой проблемой. Месси, несомненно, является большой частью нашего клуба.Он и "Барса" должны быть едины всегда.
Он, без сомнения, является лучшим игроком в истории футбола. Такому игроку нужен воодушевляющий проект. Считаю, что у нас есть шансы мотивировать его остаться и надеюсь, что на следующий день после того, как я стану президентом, он подпишет с клубом новый контракт", – сказал Фарре.
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