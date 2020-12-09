Кандидат в президенты "Барсы" Фарре сказал когда Месси подпишет новый контракт

Теги лионель мессибарселона

Кандидат в президенты "Барсы" Фарре сказал когда Месси подпишет новый контрактКандидат на пост президента "Барселоны" Жорди Фарре сделал заявление о будущем капитана команды Лионеля Месси, контракта которого с клубом заканчивается летом 2021 года, сообщает Diario Sport.

"Я занимаюсь этой проблемой. Месси, несомненно, является большой частью нашего клуба.Он и "Барса" должны быть едины всегда.

Он, без сомнения, является лучшим игроком в истории футбола. Такому игроку нужен воодушевляющий проект. Считаю, что у нас есть шансы мотивировать его остаться и надеюсь, что на следующий день после того, как я стану президентом, он подпишет с клубом новый контракт", – сказал Фарре.

Читайте также: Роналду рассказал о своих отношениях с Месси | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси опередил Дзюбу в рейтинге самых обсуждаемых спортсменов в "Одноклассниках"

Месси опередил Дзюбу в рейтинге самых обсуждаемых спортсменов в "Одноклассниках"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов