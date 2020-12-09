Кандидат в президенты "Барсы" Фарре сказал когда Месси подпишет новый контракт

Кандидат на пост президента "Барселоны" Жорди Фарре сделал заявление о будущем капитана команды Лионеля Месси, контракта которого с клубом заканчивается летом 2021 года, сообщает Diario Sport.

"Я занимаюсь этой проблемой. Месси, несомненно, является большой частью нашего клуба.Он и "Барса" должны быть едины всегда.