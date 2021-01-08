Кандидат в президенты "Барсы»" Фонт: "Мы поезд, который летит к стене со скоростью 200 км/ч"

Теги барселона

Кандидат в президенты "Барсы»" Фонт: "Мы поезд, который летит к стене со скоростью 200 км/ч"Виктор Фонт, баллотирующийся на пост президента "Барселоны", высказался о финансовой ситуации, в которой оказался клуб, сообщает As.

"Мы поезд, который несется со скоростью 200 километров в час прямо в стену. Мы находимся в реанимации", – сказал Фонт, презентуя экономический проект.

Функционер планирует провести внешний аудит в клубе. А также представить и осуществить бизнес-проект, который сможет показать конкурентоспособность "каталонцев".

По мнению Фонта, нужно срочно провести рефинансирование краткосрочных долгов. На следующий сезон отказаться от больших расходов, поскольку в 2021 году клуб понесет не менее ста миллионов евро убытков.

Читать также: Кандидат в президенты "Барселоны": "В идеале Месси ждёт пожизненный контракт" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гасперини о Миранчуке : "Нужно искать подходящую позицию"

Гасперини о Миранчуке : "Нужно искать подходящую позицию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов