Кандидат в президенты "Барсы»" Фонт: "Мы поезд, который летит к стене со скоростью 200 км/ч"

Виктор Фонт, баллотирующийся на пост президента "Барселоны", высказался о финансовой ситуации, в которой оказался клуб, сообщает As.

"Мы поезд, который несется со скоростью 200 километров в час прямо в стену. Мы находимся в реанимации", – сказал Фонт, презентуя экономический проект.

Функционер планирует провести внешний аудит в клубе. А также представить и осуществить бизнес-проект, который сможет показать конкурентоспособность "каталонцев".