Кандидат в президенты "Барсы" Жоан Лапорта рассказал о своем желании
Жоан Лапорта, претендующий на пост президента "Барселоны" поделился своей мечтой. Отвечая на вопрос на YouTube-канале La Jungla, Лапорта сказал: "Я хочу, чтобы "Барселона" снова забила шесть мячей "Реалу".
Функционер руководил "Барселоной" с 2003 по 2010 год. Именно во время его правления "блаугранас" смогли одержать разгромную победу над "Реалом" 6:2. Причем сделали это на стадионе извечного соперника - "Сантьяго Бернабеу". Матч прошел в мае 2009 года. В том же сезоне, каталонцы вместе с Пепом Гвардиолой взяли трэбл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14