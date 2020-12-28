Кандидат в президенты "Барсы" Жоан Лапорта рассказал о своем желании

Жоан Лапорта, претендующий на пост президента "Барселоны" поделился своей мечтой. Отвечая на вопрос на YouTube-канале La Jungla, Лапорта сказал: "Я хочу, чтобы "Барселона" снова забила шесть мячей "Реалу".

Функционер руководил "Барселоной" с 2003 по 2010 год. Именно во время его правления "блаугранас" смогли одержать разгромную победу над "Реалом" 6:2. Причем сделали это на стадионе извечного соперника - "Сантьяго Бернабеу". Матч прошел в мае 2009 года. В том же сезоне, каталонцы вместе с Пепом Гвардиолой взяли трэбл.