Кандидат в президенты "Реала" хочет уволить Зидана
Фото: твиттер Infinite Madrid/Автор неизвестен
Кандидат в президенты мадридского "Реала" Энрике Рикельме заявил, что он уволит главного тренера команды Зинедина Зидана в случае победы на выборах.
"Зидан не будет тренером "Реала" в моем проекте. Мне нравятся Юрген Клопп и Рауль.
Что касается выборов, то Флорентино Перес объявил о них не в лучший момент времени. Пандемия идет полным ходом. Меня как-то спросили, как Перес может навредить мне. Я ответил, что он может объявить о выборах", - приводит слова Рикельме Marca.
74-летний Перес руководит "Реалом" с 2009 года. С 2012 он ужесточил условия для кандидатов в президенты, поэтому в 2013 и 2017 годах он был единственным кандидатом на выборах.
Не пропустите: Роберто Карлос ярко отреагировал на судейство в матче "Барселона" - "Вальядолид". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Сити" вырвал победу над дортмундской "Боруссией" в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Дубль Винисиуса принес "Реалу" яркую победу над "Ливерпулем" в 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Сити" определился с условием для трансфера Месси
-
"Монако" Головина вышел в четвертьфинал Кубка Франции
-
"Локомотив", "Динамо" и "Анжи" получат выплаты от трансфера Кокорина в "Фиорентину"
Лента новостей
-
"Барселона" может избежать дополнительной 20-миллионной выплаты за Коутиньо
-
Флик может покинуть "Баварию"
-
Уверенная победа "Реала", успех "Манчестер Сити" на последних минутах: все результаты Лиги Чемпионов 6 апреля
-
"Манчестер Сити" вырвал победу над дортмундской "Боруссией" в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
1
Дубль Винисиуса принес "Реалу" яркую победу над "Ливерпулем" в 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Кандидат в президенты "Реала" хочет уволить Зидана
-
"Манчестер Сити" определился с условием для трансфера Месси
-
"Краснодар" показал первую тренировку команды под руководством Гончаренко (видео)
-
Пике может пропустить матч с "Реалом"
-
Легенда "Атлетико" завершил карьеру
-
Понсе может не сыграть с "Локомотивом"
-
"Монако" Головина вышел в четвертьфинал Кубка Франции
-
"Локомотив", "Динамо" и "Анжи" получат выплаты от трансфера Кокорина в "Фиорентину"
-
Куман ярко высказался об игре Дембеле
-
Федун попал в топ-20 богатейших людей России
-
"Уберите это!" Форвард "Рубина" Деспотович рассказал, что ему не нравится в России
-
"Фиорентина" еще не рассчиталась со "Спартаком" за трансфер Кокорина
-
Червиченко ярко высказался о назначении Гончаренко на пост главного тренера "Краснодара"
-
Тухель рассказал о драке между игроками "Челси"
-
Акинфеев обратился к Магнуссону, который пропустит остаток сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14