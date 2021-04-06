Кандидат в президенты "Реала" хочет уволить Зидана

Фото: твиттер Infinite Madrid/Автор неизвестен

Кандидат в президенты мадридского "Реала" Энрике Рикельме заявил, что он уволит главного тренера команды Зинедина Зидана в случае победы на выборах.

"Зидан не будет тренером "Реала" в моем проекте. Мне нравятся Юрген Клопп и Рауль.

Что касается выборов, то Флорентино Перес объявил о них не в лучший момент времени. Пандемия идет полным ходом. Меня как-то спросили, как Перес может навредить мне. Я ответил, что он может объявить о выборах", - приводит слова Рикельме Marca.

74-летний Перес руководит "Реалом" с 2009 года. С 2012 он ужесточил условия для кандидатов в президенты, поэтому в 2013 и 2017 годах он был единственным кандидатом на выборах.

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