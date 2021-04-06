Кандидат в президенты "Реала" хочет уволить Зидана

Теги реал мадридзинедин зидан

Кандидат в президенты "Реала" хочет уволить Зидана

Фото: твиттер Infinite Madrid/Автор неизвестен

Кандидат в президенты мадридского "Реала" Энрике Рикельме заявил, что он уволит главного тренера команды Зинедина Зидана в случае победы на выборах.

"Зидан не будет тренером "Реала" в моем проекте. Мне нравятся Юрген Клопп и Рауль. 

Что касается выборов, то Флорентино Перес объявил о них не в лучший момент времени. Пандемия идет полным ходом. Меня как-то спросили, как Перес может навредить мне. Я ответил, что он может объявить о выборах", - приводит слова Рикельме Marca.

74-летний Перес руководит "Реалом" с 2009 года. С 2012 он ужесточил условия для кандидатов в президенты, поэтому в 2013 и 2017 годах он был единственным кандидатом на выборах.

Не пропустите: Роберто Карлос ярко отреагировал на судейство в матче "Барселона" - "Вальядолид". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Уверенная победа "Реала", успех "Манчестер Сити" на последних минутах: все результаты Лиги Чемпионов 6 апреля

Уверенная победа "Реала", успех "Манчестер Сити" на последних минутах: все результаты Лиги Чемпионов 6 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов