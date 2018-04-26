Кандрева: "Интер" победит "Ювентус" для фанатов и для себя"

Полузащитник "Интера" Антонио Кандрева поделился ожиданиями от матча 35-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса".

"Ювентус" является сильнейшим клубом Италии в последние годы, а также хорошо выступал в Европе. Понимаю, что нам соперник разозлен после поражения от "Наполи", но мы должны сосредоточиться на своей задаче попасть в Лигу Чемпионов.

Мы отлично знаем "Ювентус". Они не дадут нам много забить много голов, поэтому мы обязаны максимально эффективно использовать свои моменты. Я благодарен нашим болельщикам, которые почти в каждом матче устраивают на "Сан-Сиро" аншлаг. Мы победим для них и для себя", - приводит слова Кандревы Football Italia.

Матч "Интер" - "Ювентус" состоится в субботу, 28 апреля и начнется в 21.45 по московскому времени.

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