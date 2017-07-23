Кандрева: "Мне приятны слухи об интересе "Челси"

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Кандрева: "Мне приятны слухи об интересе "Челси"

Полузащитник "Интера" Антонио Кандрева прокомментировал информацию о том, что им интересуется "Челси".

"Я горжусь тем, что выступаю за "Интер" и рад быть частью этой команды. У нашего клуба великая история и я помню о ней каждый раз, когда надеваю футболку "нерадзурри". Но должен сказать, что мне приятны слухи об интересе "Челси". Впрочем, сейчас говорить не о чем. Клуб сам решит, что делать с поступающими предложениями", - приводит слова Кандревы Sportsmole.

Ранее сообщалось, что "Челси" предлагает за 30-летнего Кандреву 18 миллионов евро, но "Интер" оценивает его в 25 миллионов.

Не пропустите: "Челси" хочет купить Кандреву. | http://soccernews.ru

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