Кандрева о неудачах "Интера": "У каждого клуба бывают непростые моменты"

Нападающий "Интера" Антонио Кандрева высказался о неудачных выступлениях своей команды в последних матчах.

Миланцы занимают четвертое место в таблице Серии А, опережая "Рому" на одно очко.

"Мы плохо играем в последние два месяца, это видно всем. К счастью для нас, другие претенденты на лигочемпионские путевки тоже замедлили свой ход. Наша судьба по-прежнему в наших руках. У каждого клуба бывают непростые моменты, но нам надо верить в себя и никогда не терять страсть к игре", - отметил он.

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