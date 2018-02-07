Кандрева о неудачах "Интера": "У каждого клуба бывают непростые моменты"

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Кандрева о неудачах "Интера": "У каждого клуба бывают непростые моменты"Нападающий "Интера" Антонио Кандрева высказался о неудачных выступлениях своей команды в последних матчах.

Миланцы занимают четвертое место в таблице Серии А, опережая "Рому" на одно очко. 

"Мы плохо играем в последние два месяца, это видно всем. К счастью для нас, другие претенденты на лигочемпионские путевки тоже замедлили свой ход. Наша судьба по-прежнему в наших руках. У каждого клуба бывают непростые моменты, но нам надо верить в себя и никогда не терять страсть к игре", - отметил он. 

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