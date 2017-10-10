Кандрева прокомментировал победу над Албанией

Полузащитник сборной Италии Антонио Кандрева высказался после матча 10-го тура квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Албании.

"После матча с Македонией мы хотели доказать себе, что можем побеждать. Победа над Албанией - хороший результат. Победы никогда не бывают банальными - их нельзя гарантировать до матча. Мы поговорили внутри сборной и поняли, что все должны поддерживать друг друга, именно с таким настроем необходимо выходить на стыковые матчи. Теперь мы ждём соперника по плей-офф" - цитирует 30-летнего хавбека Football Italia.

Стоит отметить, что именно гол Кандревы принёс сборной Италии победу над Албанией. | http://soccernews.ru