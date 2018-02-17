Кандрева в январе был близок к переходу в клуб АПЛ

Теги интер миланантонио кандревачелси

Кандрева в январе был близок к переходу в клуб АПЛ

Агент хавбека "Интера" Антонио Кандревы рассказал о том, что в январе его клиент мог стать игроком "Челси".

"Антонио был очень близок к переходу в "Челси" в минувшее трансферное окно. Теперь трансферный рынок закрыт, посмотрим, что произойдет в конце сезона" - приводит слова агента Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Интер" ведет с Кандревой переговоры по новому контракту.

Читайте также: "Интер" готов удвоить зарплату Икарди. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 25 65
2 Наполи 24 63
3 Рома 25 50
4 Интер Милан 25 48
5 Лацио 24 46
6 Сампдория 24 41
7 Милан 24 38
8 Аталанта 24 37
9 Торино 25 36
10 Удинезе 25 33
11 Фиорентина 24 31
12 Дженоа 25 30
13 Болонья 24 27
14 Кальяри 25 25
15 Кьево 25 25
16 Сассуоло 24 23
17 Кротоне 24 21
18 СПАЛ 24 17
19 Хеллас Верона 24 16
20 Беневенто 24 7
Полная таблица

топ-5 тегов