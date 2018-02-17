Кандрева в январе был близок к переходу в клуб АПЛ

Агент хавбека "Интера" Антонио Кандревы рассказал о том, что в январе его клиент мог стать игроком "Челси".

"Антонио был очень близок к переходу в "Челси" в минувшее трансферное окно. Теперь трансферный рынок закрыт, посмотрим, что произойдет в конце сезона" - приводит слова агента Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Интер" ведет с Кандревой переговоры по новому контракту.

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