Кангва приносит тульскому "Арсеналу" сенсационную победу над "Зенитом"

Тринадцатый тур российской Премьер-лиги закрывали на "Крестовском" питерский "Зенит" и тульский "Арсенал". До отчетного поединка "сине-бело-голубые" имели стопроцентный показатель в матчах с "канонирами" в рамках чемпионата страны. Более того, нынешний лидер РФПЛ никогда не пропускал от туляков. Считался "Зенит" фаворитом встречи и в этот раз.

Однако первый тайм команда Роберто Манчини играла так, как будто гол придет своим чередом. Питерцы несколько вальяжно организовывали атаки, и также не спеша стремились их завершать. Впрочем, учитывая то, что "Арсенал" оборонялся всей командой, пробиться к воротам Габулова "сине-бело-голубым" было не так просто.

По большому счету первый и единственный момент до перерыва "Зенит" создал на 38-й минуте. Кузяев сделал заброс в центр штрафной "Арсенала", откуда довольно невнятно пробил низом Ерохин. При этом мяч покатился под правую стойку, из-под которой не без труда выудил сферу в падении Габулов. Еще минут через пять отличный момент был у Ерохина, но удар головой с 10-ти метров пришелся выше ворот.

Еще по ходу первого тайма Манчини почувствовал неладное в игре команды. В перерыве итальянец посадил на лавку Шатова, усилив атаку Дзюбой. Вскоре появился и первый момент у ворот Габулова. Смольников с правого фланга навесил, а Дриусси из убойной позиции пробивал головой, но мяч в каких-то сантиметрах пролетел левее штанги.

"Зенит" продолжал атаковать и вот уже Кокорин стреляет справа по воротам, но мяч летит точно в руки голкиперу "Арсенала". Пытаясь усилить натиск на ворота гостей, Манчини практически идет ва-банк, меняя полузащитника Кузяева на игрока линии атаки - Паредеса. Но и такой шаг не дает особых дивидендов. Питерцы выглядят разобранной по отдельным винтикам командой.

А на 73-й минуте происходит ключевое событие в этой встрече. "Арсеналу" удается быстрая контратака, в ходе которой Комбаров справа вырезает идеальную передачу в район дальней штанги на Кангва, который в ближнем бою переигрывает Лунева, открывая счет в матче – 0:1.

Удивительно, но и гол не заставил игроков "Зенита" идти вперед через не могу. Конечно, питерцы эти двадцать минут буквально окопались вокруг штрафной гостей. Однако ни стандарты, ни забросы в штрафную не дали "сине-бело-голубым" никаких результатов.

"Арсенал" одержал историческую победу в Санкт-Петербурге, продолжив победную серию над лидерами чемпионата. А вот команда Роберто Манчини записала в пассив первое поражение, но по-прежнему остается во главе турнирной таблицы.

"Зенит" – "Арсенал" Т – 0:1

Гол: Кангва, 73.

"Зенит": Лунев, Иванович, Мевля, Смольников, Кришито, Краневиттер, Кузяев (Паредес, 65), Ерохин (Полоз, 81), Шатов (Дзюба, 46), Дриусси, Кокорин.

"Арсенал" Т: Габулов, Альварес (Григалава, 79), Беляев, Сунзу, Комбаров, Боурчану, Горбатенко, Чаушич (Максимов, 87), Ткачев, Шевченко (Хагуш, 62), Кангва.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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