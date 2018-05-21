Каниджа: "Месси не имеет характера Марадоны"

Известный в прошлом аргентинский футболист Клаудио Каниджа сравнил двух лучших игроков своей страны в истории - Диего Марадону и Лионеля Месси.

"Сейчас я вижу Месси более зрелым и гораздо более вовлеченным в игру. Он - невероятный игрок, как и Марадона, он больше всего напоминает его. Но нельзя говорить, что он является такой же личностью или имеет такой же характер, как у Диего Марадоны, потому что это не так... О ни различны в этом аспекте ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси завершил сезон в Ла Лиге лидером в пяти индивидуальных номинациях. | soccernews.ru