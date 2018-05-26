Каниджа встал на защиту Месси
Экс-форвард сборной Аргентины Клаудио Каниджа встал на защиту капитана "альбиселесте" Лионеля Месси, который пока не может добиться успеха с национальной командой.
"У Месси нет такой поддержки партнёров, которая была у Марадоны. Я считаю, что это действительно так. Я знал, что Марадона был футбольным гением, но я не думал о том, чтобы держать с ним один уровень. Никогда. У каждого футболиста своя ответственность, даже у тех, кто играет не так много. Нельзя возлагать всю ответственность на Месси, потому что какой от тебя тогда толк в команде?" - цитирует Каниджу официальный сайт ФИФА.
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