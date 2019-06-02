Канисарес - о смерти Рейеса: "Он не заслуживает, чтобы его считали героем"

Бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Канисарес раскритиковал погибшего в автокатастрофе полузащитника Хосе Антонио Рейеса.

"Езда на автомобиле с высокой скоростью - это плохой поступок. В итоге погиб не только водитель. Рейес не заслуживает, чтобы его считали героем.

Однако, это не означает, что я не жалею о произошедшем и не молюсь о душах погибших", - написал Канисарес в твиттере.

Напомним, что авария произошла на трассе A-376, по дороге из Севильи в Утреру - родной город 35-летнего спортсмена. Машина вылетела с трассы и загорелась. В ДТП также погиб двоюродный брат футболиста.

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