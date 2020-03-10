Канисарес ярко высказался о чемпионской гонке в Примере

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Канисарес ярко высказался о чемпионской гонке в Примере

Известный в прошлом испанский вратарь Сантьяго Канисарес поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше Примеры.

"Кто станет чемпионом? Всё зависит от того, чью игру ты смотришь. Если "Барселоны", то думаешь, что золото возьмёт "Реал". Если же посмотришь на "Реал", то будешь считать, что победит "Барса", - цитирует Канисареса AS.

По итогам 27 туров в испанском чемпионате лидирует "Барселона", набравшая 58 очков. "Реал" отстаёт от конкурента на 2 балла, при этом в последних четырёх матчах Примеры "сливочные" победили только раз - зато "блауграну".

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сантьяго, только не учел, что за Каталонцев топят судьи! Вообще, все началось еще в далеком 1899 году, когда Барса была основана группой: швейцарских, британских, испанских и каталонских судей, во главе с главным сепаратистом - Жоаном Гампером. Уже тогда была поставлена задача, создать театрало-футбольный клуб, в игристых сине-гранатовых цветах. Философия которого, будет симулировать всегда и везде. Но сейчас не об этом...

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Карыч
Карыч

Смешной дурачОк. Если бы в Лиге Чемпионов был ВАР последние 5 лет, то Реал бы не играл ни в одном финале ЛЧ, это тебе скажут и болельщики Ювентуса, Баварии и Ливерпуля!!!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Респект только за то, что всегда пишешь только правду. От начала и до конца. Но не списывай Реал со счетов так рано, Мадрид не сдается...

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Карыч
Карыч

не смеши, Гвардиола прошёл Реал уже на Сантьяго Бернабеу!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Тем не менее Зидан удивил в первом тайме...

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