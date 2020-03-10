Канисарес ярко высказался о чемпионской гонке в Примере

Известный в прошлом испанский вратарь Сантьяго Канисарес поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше Примеры.

"Кто станет чемпионом? Всё зависит от того, чью игру ты смотришь. Если "Барселоны", то думаешь, что золото возьмёт "Реал". Если же посмотришь на "Реал", то будешь считать, что победит "Барса", - цитирует Канисареса AS.

По итогам 27 туров в испанском чемпионате лидирует "Барселона", набравшая 58 очков. "Реал" отстаёт от конкурента на 2 балла, при этом в последних четырёх матчах Примеры "сливочные" победили только раз - зато "блауграну".

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