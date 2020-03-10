Канисарес ярко высказался о чемпионской гонке в Примере
Известный в прошлом испанский вратарь Сантьяго Канисарес поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше Примеры.
"Кто станет чемпионом? Всё зависит от того, чью игру ты смотришь. Если "Барселоны", то думаешь, что золото возьмёт "Реал". Если же посмотришь на "Реал", то будешь считать, что победит "Барса", - цитирует Канисареса AS.
По итогам 27 туров в испанском чемпионате лидирует "Барселона", набравшая 58 очков. "Реал" отстаёт от конкурента на 2 балла, при этом в последних четырёх матчах Примеры "сливочные" победили только раз - зато "блауграну".
Не пропустите: "Реал" настигло "постбарселоновское" затмение! Команда Зидана провалилась в игре с "Бетисом" и опустилась на вторую строчку Ла Лиги. | http://soccernews.ru
главное
-
Самый молодой тренер Бундеслиги, который катается на скейте, общается с Гвардиолой и Клоппом, и уже успел "отшить" "Реал" - рассказываем о жизни Юлиана Нагельсманна
-
Матчи двух туров Примеры пройдут без зрителей из-за коронавируса
-
"Зенит" установил рекорд РПЛ
-
Товарищеский матч сборных России и Молдовы может не состояться
-
Кокорин и Алексей Миранчук - в сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored
Лента новостей
-
Российский арбитр Карасёв получил назначение на матч Лиги Европы
-
Кокорин рассказал, как изменилось его отношение к Путину после судебного процесса
-
Владелец "Олимпиакоса" заразился коронавирусом
-
Кокорин - о зарплате в "Зените": "С сентября мне ни разу не выплатили эти 18 тысяч рублей"
-
Зозуля сравнил испанскую Сегунду с чемпионатом Украины
-
Самый молодой тренер Бундеслиги, который катается на скейте, общается с Гвардиолой и Клоппом, и уже успел "отшить" "Реал" - рассказываем о жизни Юлиана Нагельсманна
-
"Сейчас не всё решает тренер": Кокорин раскрыл новые подробности ухода из "Зенита"
-
Три основных игрока "Реала" пропустят матч с "Манчестер Сити"
-
Матчи двух туров Примеры пройдут без зрителей из-за коронавируса
-
"Зенит" установил рекорд РПЛ
-
Президент "Оренбурга" Кияев отправлен в отставку
-
5
СМИ: матч "Барселона" - "Наполи" пройдёт без зрителей
-
5
Канисарес ярко высказался о чемпионской гонке в Примере
-
Товарищеский матч сборных России и Молдовы может не состояться
-
Клубы АПЛ перевели трансферные переговоры в интернет из-за коронавируса
-
Кокорин и Алексей Миранчук - в сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Холанд рассказал, чего боится
-
"Милан" пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом
-
Райола сравнил ФИФА с коммунистическим диктатором
-
Бартра допустил возвращение в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14