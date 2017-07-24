Канкава покинул "Реймс"

"Реймс" на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Джабы Канкавы.

Французский клуб расторг контракт с 31-летним грузином, который известен по выступлениям за "Днепр".

Канкава защищал цвета "Реймса" с 2015 года, сыграл 49 матчей и сделал 2 результативных передачи.

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