Каннаваро: "Месси - топ-футболист, но Марадона - это другой мир"

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Каннаваро: "Месси - топ-футболист, но Марадона - это другой мир"

Главный тренер "Гуанчжоу Эвергранд" Фабио Каннаваро сделал выбор между двумя легендарными аргентинскими футболистами - Диего Марадоной и Лионелем Месси.

"Я очень уважаю Месси. Он один из лучших для нового поколения. Марадона был другим, потому что футбол был другим. Его постоянно били по ногам, но он контролировал ситуацию. Лионель - топ-футболист, но Марадона - это другой мир. Он не один из лучших, он лучший", - цитирует итальянца Sky Sports.

Стоит отметить, что Марадона является кумиром болельщиков "Наполи", а Каннаваро - уроженец Неаполя.

На клубном уровне Месси гораздо успешнее своего знаменитого соотечественника, но Диего в отличие от Лионеля выигрывал Чемпионат Мира со сборной Аргентины.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Фабио - футболист с большой буквы!Пошёл против системы и культа личности картонной шавки!Респект!

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Mutaloff
Mutaloff

Ага играл в Ювентусе при Кальчопали,взял левый ЗМ,отобрав его у Зидана,провальный переход в Реал,Месси круче Марадоны-это точно.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он не мог его отобрать у Зидана.Оба играли в Реале,получил ЗМ тот,кому захотели его отдать в руководстве клуба.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Абсолютно прав!Месси - просто днище мирового футбола!Вся его грязь и похоть!Тьфу!

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