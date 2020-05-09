Каннаваро: "Месси - топ-футболист, но Марадона - это другой мир"

Главный тренер "Гуанчжоу Эвергранд" Фабио Каннаваро сделал выбор между двумя легендарными аргентинскими футболистами - Диего Марадоной и Лионелем Месси.

"Я очень уважаю Месси. Он один из лучших для нового поколения. Марадона был другим, потому что футбол был другим. Его постоянно били по ногам, но он контролировал ситуацию. Лионель - топ-футболист, но Марадона - это другой мир. Он не один из лучших, он лучший", - цитирует итальянца Sky Sports.

Стоит отметить, что Марадона является кумиром болельщиков "Наполи", а Каннаваро - уроженец Неаполя.

На клубном уровне Месси гораздо успешнее своего знаменитого соотечественника, но Диего в отличие от Лионеля выигрывал Чемпионат Мира со сборной Аргентины.

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