Каннаваро может возглавить сборную Польши - соперника сборной России в стыках к ЧМ
Фото: инстаграм Каннаваро/Автор неизвестен
Экс-защитник "Ювентуса", мадридского "Реала" и сборной Италии Фабио Каннаваро может стать главным тренером сборной Польши, заменив на этом посту Паулу Соузу.
Как сообщает журналист Sport Interia Себастьян Стажевски, 48-летний итальянский тренер является одним из претендентов на вакантный пост у Польского футбольного союза (PZPN).
Ранее Каннаваро тренировал китайский "Гуанчжоу Эвергранд", который он покинул в 2021 году.
24 марта сборная Польши сыграет в Москве с командой России в полуфинале стыковых матчей к чемпионату мира-2022.
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