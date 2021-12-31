Каннаваро может возглавить сборную Польши - соперника сборной России в стыках к ЧМ

Фото: инстаграм Каннаваро/Автор неизвестен

Экс-защитник "Ювентуса", мадридского "Реала" и сборной Италии Фабио Каннаваро может стать главным тренером сборной Польши, заменив на этом посту Паулу Соузу.

Как сообщает журналист Sport Interia Себастьян Стажевски, 48-летний итальянский тренер является одним из претендентов на вакантный пост у Польского футбольного союза (PZPN).

Ранее Каннаваро тренировал китайский "Гуанчжоу Эвергранд", который он покинул в 2021 году.

24 марта сборная Польши сыграет в Москве с командой России в полуфинале стыковых матчей к чемпионату мира-2022.

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