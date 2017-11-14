Каннаваро: "Мы вернемся и снова станем той Италией, которой все завидовали"
Защитник "Сассуоло" Паоло Каннаваро прокомментировал невыход сборной Италии на Чемпионат Мира.
Вчера итальянцы не смогли обыграть команду Швеции (0:0) и лишились шансов на первенство. В первой игре шведы были сильнее - 1:0.
"Ребята, мы потеряли чемпионат мира не сегодня. Это произошло еще 15 лет назад, когда наших парней несправедливо игнорировали и в сборную стали приглашать неудачников со всех концов света. Я надеюсь, что после того как мы достигли дна, наш футбол наконец-то будет реформирован. Пора попрощаться с мумиями, которые управляют итальянским футболом и мешают молодым игрокам. Уходите прочь!
Очень жаль великого Джанлуиджи Буффона, который потерял шанс стать единственным игроком, который бы сыграл на шести чемпионатах мира. Надеюсь, что его слезы – последние в нашем футболе. Мы вернемся и снова станем той Италией, которой все завидовали. К сожалению, только случившееся разбудит нас", – написал Каннаваро в Инстаграме.
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