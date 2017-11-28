Каннаваро назвал фаворита чемпионской гонки в Италии

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Каннаваро назвал фаворита чемпионской гонки в Италии

Наставник "Гуанчжоу Эвергранд" Фабио Каннаваро назвал фаворита в борьбе за скудетто.

"Ювентуса" сумасшедшая команда, лучшая за последние несколько лет. Она постоянно меняется, находя лучшие решения на каждой линии. Та команда, которую имеет Массимилиано Аллегри - остается фаворитом в Серии А. Однако "Наполи" учится вырывать победы даже в самых безобразных своих матчах, чего не делал в прошлых сезонах. Мне кажется, что в итоге победит в чемпионате та команда, чья оборона лучше будет справляться со своими задачами" - приводит слова Каннаваро Football Italia.

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