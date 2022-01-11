Каннаваро отказался возглавить сборную Польши, которая сыграет с Россией в стыках ЧМ-2022
Фото: инстаграм Фабио Каннаваро/Автор неизвестен
Итальянец Фабио Каннаваро отказался стать главным тренером сборной Польши, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, специалисту предложили двухлетний контракт, но он взял время на размышление, и в итоге ответил отказом, так как команда имеет слишком мало времени для подготовки к полуфинальному матчу стыков чемпионата мира 2022 года с командой России.
48-летний Каннаваро ранее тренировал "Гуанчжоу Эвергранд", "Ан-Наср", "Тяньцзинь Цюаньцзянь", "Гуанчжоу" и сборную Китая.
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