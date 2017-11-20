Каннаваро: "Ожидаю, что все руководители Федерации футбола Италии подадут в отставку"

Итальянский специалист Фабио Каннаваро не оставил без внимания непопадание сборной Италии на Чемпионат Мира 2018 года в России.

"Нет никаких оправданий. Мы должны начать всё сначала. Возможно, стоит уменьшить количество команд в Серии А с 20 до 18, создать команды дублёров, в которых будут играть только итальянские футболисты. Можно обсудить 3000 вариантов, но главное, что будет сделано на самом деле.

Ожидаю, что все руководители Федерации футбола Италии подадут в отставку. Я знаю их, работал с ними, но пришла пора сделать шаг назад. Понимаю, что после такой катастрофы у всех присутствует досада, но слова сейчас не имеют значения. Каждый должен сделать шаг назад, потому что болельщики ожидают сильного сигнала. Это поражение касается всех нас.

Считаю, что это не просто проигрыш в одном матче или тактический просчёт. Это поражение, которое назревало 10 лет, и теперь нам нужно начать с нуля", - сказал он.

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