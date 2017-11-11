Итальянец Фабио Каннаваро признан лучшим тренером китайской Суперлиги по итогам 2017 года.

44-летний специалист в борьбе за награду опередил Драгана Стойковича ("Гуанчжоу Фули") и Грегорио Мансано ("Гуйчжоу Чжичэн").

Напомним, что в прошлом сезоне "Тяньцзинь Цюаньцзянь" под руководством Каннаваро занял третье место в чемпионате Китая.

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