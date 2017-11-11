Каннаваро признан лучшим тренером китайской Суперлиги

Теги фабио каннаваротяньцзинь цюаньцзяньгрегорио мансано

Каннаваро признан лучшим тренером китайской Суперлиги

Итальянец Фабио Каннаваро признан лучшим тренером китайской Суперлиги по итогам 2017 года.

44-летний специалист в борьбе за награду опередил Драгана Стойковича ("Гуанчжоу Фули") и Грегорио Мансано ("Гуйчжоу Чжичэн").

Напомним, что в прошлом сезоне "Тяньцзинь Цюаньцзянь" под руководством Каннаваро занял третье место в чемпионате Китая. 

Не пропустите: Каннаваро возглавил "Гуанчжоу Эвергранд". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-15 игроков Европы по системе "гол+пас"

Топ-15 игроков Европы по системе "гол+пас"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гуанчжоу 30 64
2 Цзянсу Шунтиан 30 57
3 Шанхай Ист Эйшиа 30 52
4 Шанхай Шенхуа 30 48
5 Бейджин Гуоан 30 43
6 Hebei CFFC 30 40
7 Чангша Гинде 30 40
8 Чонгцинь Лифан 30 37
9 Янбиан 30 37
10 Тянцзин Теда 30 36
11 Ляонинг Хонгюн 30 36
12 Чанчун Ятаи 30 35
13 Хенан Цзяние 30 35
14 Шандонг Луненг 30 34
15 Ханджоу Лучен 30 32
16 Shijiazhuang Yongchang 30 30
Полная таблица

топ-5 тегов