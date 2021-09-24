Каннаваро расторг контракт с "Гуанчжоу"

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Каннаваро расторг контракт с "Гуанчжоу"

Фото инстаграм Фабио Каннаваро

СМИ узнали об уходе Фабио Каннаваро с поста главного тренера "Гуанчжоу".

По информации Sohu, стороны решили прекратить сотрудничество из-за финансовых проблем клуба.

48-летний итальянец расторг контракт, рассчитанный до 30 ноября 2022 года, и стал свободным агентом.

Каннаваро возглавлял "Гуанчжоу" с осени 2017 года, до этого он работал с командой с 2014 по 2015 год.

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