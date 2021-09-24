Каннаваро расторг контракт с "Гуанчжоу"
Фото инстаграм Фабио Каннаваро
СМИ узнали об уходе Фабио Каннаваро с поста главного тренера "Гуанчжоу".
По информации Sohu, стороны решили прекратить сотрудничество из-за финансовых проблем клуба.
48-летний итальянец расторг контракт, рассчитанный до 30 ноября 2022 года, и стал свободным агентом.
Каннаваро возглавлял "Гуанчжоу" с осени 2017 года, до этого он работал с командой с 2014 по 2015 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|72
|2
|Бейджин Гуоан
|30
|70
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|66
|4
|Цзянсу Шунтиан
|30
|53
|5
|Шандонг Луненг
|30
|51
|6
|Хубеи Люйин
|30
|44
|7
|Тянцзин Теда
|30
|41
|8
|Хенан Цзяние
|30
|41
|9
|Далянь Ифан
|30
|38
|10
|Чонгцинь Лифан
|30
|36
|11
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|33
|12
|Чангша Гинде
|30
|32
|13
|Шанхай Шенхуа
|30
|30
|14
|Tianjin Quanjian
|30
|25
|15
|Шенджен Руби
|30
|21
|16
|Шаанси Чанба
|30
|14