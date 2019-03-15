Каннаваро сменил Липпи на посту тренера сборной Китая

Теги китай (кнр)фабио каннаварогуанчжоу

Каннаваро сменил Липпи на посту тренера сборной Китая

Известный итальянский футболист Фабио Каннаваро стал новым тренером сборной Китая.

Отмечается, что Каннаваро будет совмещать работу в сборной Китая и в "Гуанчжоу Эвергранд", который он возглавляет с 2017 года.

Первую игру с новым тренером сборная Китая проведет 21 марта. Их соперником станет национальная команда Таиланда.

Напомним, что до этого сборную Китая тренировал легендарный Марчело Липпи.

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