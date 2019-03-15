Каннаваро сменил Липпи на посту тренера сборной Китая

Известный итальянский футболист Фабио Каннаваро стал новым тренером сборной Китая.

Отмечается, что Каннаваро будет совмещать работу в сборной Китая и в "Гуанчжоу Эвергранд", который он возглавляет с 2017 года.

Первую игру с новым тренером сборная Китая проведет 21 марта. Их соперником станет национальная команда Таиланда.

Напомним, что до этого сборную Китая тренировал легендарный Марчело Липпи.

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