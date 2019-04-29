Каннаваро спустя 1,5 месяца покинул сборную Китая

Сборная Китая осталась без главного тренера в связи с решением Фабио Каннаваро покинуть этот пост.

45-летний специалист был вынужден пойти на такой шаг, поскольку из-за совмещения должностей в национальной команде и "Гуанчжоу Эвергранд" у него совсем не осталось времени на семью.

Напомним, что Каннаваро возглавил сборную Китая 15 марта 2019 года и с тех пор успел провести только два матча - против Таиланда и Узбекистана. В обеих играх команда из Поднебесной уступила со счётом 0:1.

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