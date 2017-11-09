Каннаваро возглавил "Гуанчжоу Эвергранд"

"Гуанчжоу Эвергранд" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Фабио Каннаваро.

Итальянский специалист сменил у руля "китайских тигров" Луиса Фелипе Сколари, который не захотел продлевать контракт с клубом.

Напомним, что последним клубом Каннаваро был "Тяньцзинь Цюаньцзянь", который недавно возглавил португалец Паулу Соуза. | http://soccernews.ru