Каннаваро высказался о претендентах на "Золотой мяч"

Теги лионель мессифабио каннаварокарим бенземароберт левандовскизолотой мяч

Каннаваро высказался о претендентах на "Золотой мяч"Фото: инстаграм Каннаваро/Автор неизвестен

Экс-футболист сборной Италии и мадридского "Реала" Фабио Каннаваро назвал главных претендентов на получение "Золотого мяча".

– Кому бы вы отдали "Золотой мяч" в этом году?

– Месси выиграл Кубок Америки, выступив очень хорошо, но Бензема тоже претендент. И Левандовски.

Не вижу явного фаворита, но он среди этих трех. Если в 2020 году с Левандовским было яснее, то сейчас любой может выиграть, – сказал итальянец.

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