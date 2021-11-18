Каннаваро высказался о стоимости футболистов в современном футболе
Фото: инстаграм Каннаваро/Автор неизвестен
Экс-футболист мадридского "Реала" и сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением о стоимости игроков в современном футболе.
"Сейчас футболисты по делу стоят и получают больше, чем раньше. Это связано с финансами в футболе, сейчас игроки – главные действующие лица.
Победа на чемпионате мира делает нормального игрока легендой. Мой "Золотой мяч" стал выдающимся результатом, но это было лишь следствие моих выступлений на чемпионате мира-2006.
Я не знаю, сколько бы стоил сегодня. После чемпионата мира-2006 я бы стоил около 100 миллионов фунтов, это точно!", – сказал итальянский экс-защитник.
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