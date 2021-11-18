Каннаваро высказался о стоимости футболистов в современном футболе

Фото: инстаграм Каннаваро/Автор неизвестен

Экс-футболист мадридского "Реала" и сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением о стоимости игроков в современном футболе.

"Сейчас футболисты по делу стоят и получают больше, чем раньше. Это связано с финансами в футболе, сейчас игроки – главные действующие лица.

Победа на чемпионате мира делает нормального игрока легендой. Мой "Золотой мяч" стал выдающимся результатом, но это было лишь следствие моих выступлений на чемпионате мира-2006.

Я не знаю, сколько бы стоил сегодня. После чемпионата мира-2006 я бы стоил около 100 миллионов фунтов, это точно!", – сказал итальянский экс-защитник.

Также не пропустите: Уткин прокомментировал смерть Ковбы. | http://soccernews.ru