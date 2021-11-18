Каннаваро высказался о стоимости футболистов в современном футболе

Теги фабио каннаваро

Каннаваро высказался о стоимости футболистов в современном футболеФото: инстаграм Каннаваро/Автор неизвестен

Экс-футболист мадридского "Реала" и сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением о стоимости игроков в современном футболе.

"Сейчас футболисты по делу стоят и получают больше, чем раньше. Это связано с финансами в футболе, сейчас игроки – главные действующие лица.

Победа на чемпионате мира делает нормального игрока легендой. Мой "Золотой мяч" стал выдающимся результатом, но это было лишь следствие моих выступлений на чемпионате мира-2006.

Я не знаю, сколько бы стоил сегодня. После чемпионата мира-2006 я бы стоил около 100 миллионов фунтов, это точно!", – сказал итальянский экс-защитник.

Также не пропустите: Уткин прокомментировал смерть Ковбы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" и "Аталанта" провели переговоры по Миранчуку и Азмуну

"Зенит" и "Аталанта" провели переговоры по Миранчуку и Азмуну

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов