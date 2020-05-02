Каннаваро высказался о столкновении Матерацци и Зидана в финале ЧМ-2006

Теги италияфранцияфабио каннаваромарко матераццизинедин зидан

Каннаваро высказался о столкновении Матерацци и Зидана в финале ЧМ-2006

Экс-игрок сборной Италии Фабио Каннаваро высказался об эпизоде в финале ЧМ-2006.

Напомним, что тогда Зинедин Зидан ударил головой Марко Матерацци, за что был удален с поля. В итоге сборная Италии обыграла Францию.

"Я услышал внезапный шум. Обернувшись я увидел Марко на газоне. Он сказал: "Зидан ударил меня головой". Матерацци сделал то, что должен был. Ему не слабо досталось", - приводит слова Каннаваро Goal.com.

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