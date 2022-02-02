Каннаваро высказался о своем "Золотом мяче"

Теги фабио каннаварозолотой мячиталия

Каннаваро высказался о своем "Золотом мяче"

Фото: инстаграм Каннаваро\Автор неизвестен

Экс-капитан сборной Италии Фабио Каннаваро рассказал о своей победе в голосовании на "Золотой мяч" в 2006 году.

"Мне повезло. Но в то же время, оглядываясь на то, как играл на чемпионате мира 2006 года, могу сказать, что я был невероятен.

Многие говорили, что "Золотой мяч" отдали Каннаваро, потому что он был капитаном чемпиона мира". Но нет. Дело было и в моей игре. Иначе приз могли бы отдать Пирло, Тотти или кому-то еще.

В любом случае, это уже прошлое. Теперь я тренер. Мне это нравится. Не знаю, почему, но мне это нравится. Когда ты игрок, то ты заботишься только о себе. Но сейчас я работаю по 14 часов в день, и я до ужаса хочу стать хорошим тренером. Это моя цель", – сказал итальянец.

Отметим, что Каннаваро является последним защитником, который выиграл "Золотой мяч".

Также не пропустите: Бывший президент "Барселоны" уверен, что Мбаппе уже подписал контракт с "Реалом". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" заинтересован в Милитао. Игрок предпочитает свой нынешний клуб

"Челси" заинтересован в Милитао. Игрок предпочитает свой нынешний клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов