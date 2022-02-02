Каннаваро высказался о своем "Золотом мяче"
Фото: инстаграм Каннаваро\Автор неизвестен
Экс-капитан сборной Италии Фабио Каннаваро рассказал о своей победе в голосовании на "Золотой мяч" в 2006 году.
"Мне повезло. Но в то же время, оглядываясь на то, как играл на чемпионате мира 2006 года, могу сказать, что я был невероятен.
Многие говорили, что "Золотой мяч" отдали Каннаваро, потому что он был капитаном чемпиона мира". Но нет. Дело было и в моей игре. Иначе приз могли бы отдать Пирло, Тотти или кому-то еще.
В любом случае, это уже прошлое. Теперь я тренер. Мне это нравится. Не знаю, почему, но мне это нравится. Когда ты игрок, то ты заботишься только о себе. Но сейчас я работаю по 14 часов в день, и я до ужаса хочу стать хорошим тренером. Это моя цель", – сказал итальянец.
Отметим, что Каннаваро является последним защитником, который выиграл "Золотой мяч".
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