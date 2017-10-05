Каннаваро: "Ювентус" уже привык к победам, но хороший старт "Наполи" вселяет надежду"

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Каннаваро: "Ювентус" уже привык к победам, но хороший старт "Наполи" вселяет надежду"

Экс-игрок сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением о лидерах итальянской Серии А.

"Ювентус", "Наполи", "Интер" и "Рома" могут бороться за титул до конца чемпионата. У "Ювентуса" и "Наполи" больше качества в игре. Основное - это менталитет. "Ювентус" уже привык к победам, но хороший старт "Наполи" вселяет надежду. Скудетто? Этот трофей стал бы очень важным для "Наполи" и его болельщиков" - приводит слова Каннаваро Football Italia.

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7 Милан 7 12
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12 Фиорентина 7 7
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