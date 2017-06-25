Каннуников: "Впечатления от Кубка Конфедераций остались хорошие"

Форвард сборной России Максим Каннуников высказался о выступлении своей команды на Кубке Конфедераций.

"От матча к матчу команда выглядела в целом более уверенно... Конечно, все недовольны результатом. Но нужно с позитивом смотреть в будущее. Повторюсь, команда прибавляла с каждой игрой. В целом впечатления от турнира остались хорошие. Атмосфера в каждом матче была просто супер, спасибо огромное болельщикам за поддержку", - цитирует 25-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, Колосков призвал не верить информации об употреблении допинга российской сборной. | soccernews.ru