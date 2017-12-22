Канселу может вернуться в "Валенсию"

"Валенсия" рассматривает вариант с досрочным возвращением португальского защитника Жоау Канселу из аренды в "Интере", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, такое решение может быть принято в виду с небольшим количеством практики, которую получает футболист в Милане, после травмы колена. Кроме того, у "Валенсии" есть проблемы на позиции правого бека.

В этом сезоне 23-летний Канселу провел за "Интер" 6 матчей (1 в основе).

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