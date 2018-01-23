Канселу не вернется в "Валенсию" зимой

Главный тренер "Валенсии" Марселино Тораль заявил, что его клубу не удастся вернуть из "Интера" португальского защитника Жоау Канселу.

"Если наставник "Интера" Лучано Спаллетти сказал, что рассчитывает на Канселу, то его возвращение в "Валенсию" исключено. Нет никаких шансов, что он вернется зимой", - приводит слова Тораля Football Italia.

Напомним, что португалец перешел в "Интер" прошлым летом на правах аренды с правом выкупа.

В этом сезоне 23-летний Канселу провел за "Интер" 10 матчей.

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