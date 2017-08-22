Канселу перешел в "Интер"

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Канселу перешел в "Интер"

"Интер" объявил о переходе португальского защитника "Валенсии" Жоау Канселу, сообщает официальный твиттер клуба.

Итальянский клуб арендовал футболиста до 30 июня 2018 года с правом последующего выкупа. Португалец получил в стане "нерадзурри" седьмой номер.

23-летний Канселу выступал за "Валенсию" с 2014 года, провел за клуб 90 матчей и забил 4 гола. Ранее играл за "Бенфику". За сборную Португалии сыграл 5 матчей и забил 3 мяча. Чемпион Португалии, обладатель Кубка Португалии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

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