Канселу прибыл на медосмотр перед своим переходом в "Ювентус"

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Канселу прибыл на медосмотр перед своим переходом в "Ювентус"Защитник "Валенсии" Жоау Канселу прибыл на медосмотр перед своим переходом в туринский "Ювентус", информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Перед медицинским центром "J Medical" португальца встречало около 50 болельщиков "старой синьоры".

Напомним, "Ювентус" планирует выручить 40 миллионов евро с продажи двух игроков. | soccernews.ru

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