Канселу прибыл на медосмотр перед своим переходом в "Ювентус"

Защитник "Валенсии" Жоау Канселу прибыл на медосмотр перед своим переходом в туринский "Ювентус", информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Перед медицинским центром "J Medical" португальца встречало около 50 болельщиков "старой синьоры".

Напомним, "Ювентус" планирует выручить 40 миллионов евро с продажи двух игроков. | soccernews.ru