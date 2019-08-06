Канселу прибыл в Англию для прохождения медобследования в "Манчестер Сити"

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Канселу прибыл в Англию для прохождения медобследования в "Манчестер Сити"

Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу прилетел в Англию, чтобы пройти медосмотр в "Манчестер Сити". Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее предполагалось, что в "Сити" перейдет другой футболист, а в "Юве" отправится защитник Данило.

Контракт Канселу с "горожанами" будет рассчитан до 2024 года. Его оклад составит 4,5 миллиона евро за сезон.

Футболист перешел из "Интера" в "Ювентус" летом 2018 года.

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