Канселу прокомментировал свой лайк комментария с призывом уволить Аллегри из "Ювентуса"

Португальский защитник "Ювентуса" Жоау Канселу заявил, что он не лайкал комментария с призывом уволить главного тренера Массимилиано Аллегри.

"Я ничего не знаю об этом лайке. Кто-то просто подставил меня. Аллегри является одним из лучших тренеров мира и я действительно так думаю. Информация о моем конфликте с ним - это неправда. Массимилиано симпатичен мне как тренер и человек", - цитирует Канселу A Bola.

Также португалец сообщил, что он намерен долго выступать за туринский клуб.

"Я хочу еще долго играть за "Ювентус". Здесь я многому научился у замечательного тренера и выдающихся партнеров по команде, таким как: Роналду, Коста, Сандро, Дибала...", - добавил игрок.

В нынешнем сезоне 24-летний Канселу провел за "Ювентус" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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