Канселу прокомментировал свой лайк комментария с призывом уволить Аллегри из "Ювентуса"
Португальский защитник "Ювентуса" Жоау Канселу заявил, что он не лайкал комментария с призывом уволить главного тренера Массимилиано Аллегри.
"Я ничего не знаю об этом лайке. Кто-то просто подставил меня. Аллегри является одним из лучших тренеров мира и я действительно так думаю. Информация о моем конфликте с ним - это неправда. Массимилиано симпатичен мне как тренер и человек", - цитирует Канселу A Bola.
Также португалец сообщил, что он намерен долго выступать за туринский клуб.
"Я хочу еще долго играть за "Ювентус". Здесь я многому научился у замечательного тренера и выдающихся партнеров по команде, таким как: Роналду, Коста, Сандро, Дибала...", - добавил игрок.
В нынешнем сезоне 24-летний Канселу провел за "Ювентус" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
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|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер Милан
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Аталанта
|33
|56
|6
|Рома
|33
|55
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Фиорентина
|33
|40
|11
|Кальяри
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
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|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Болонья
|33
|34
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14