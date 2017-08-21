Канселу прошёл медобследование в "Интере"

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Канселу прошёл медобследование в "Интере"

Защитник "Валенсии" Жоау Канселу близок к переходу в "Интер", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 23-летний португалец уже прошёл медицинское обследование в расположении миланского клуба.

Как известно, трансфер Канселу в "Интер" станет частью сделки по переходу в "Валенсию" полузащитника "нерадзурри" Джоффрея Кондогбия.

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