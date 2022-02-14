Канселу рассказал о том, как его ограбили и повредили лицо

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Канселу рассказал о том, как его ограбили и повредили лицо

Фото: инстаграм Канселу\Автор неизвестен

Защитник сборной Португалии и "Манчестер Сити" Жоау Канселу высказался об ограблении, которому подвергся полтора месяца назад. 

В конце 2021 года Канселу был ограблен в своём доме. Тогда преступники нанесли футболисту повреждения лица.

"Это было ужасно. Это нанесло урон моей семье. Они не заслуживали пройти через это.

Я потерял мать в 2013 году. В моей жизни было много препятствий, но раз за разом я их преодолевал. Сколько бы люди ни пытались заставить меня страдать, у них ничего не получится", - сказал португалец.

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