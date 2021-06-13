Канселу сдал положительный тест на коронавирус. Его заменит Далот

Фото: инстаграм Канселу/Автор неизвестен

Защитник сборной Португалии и "Манчестер Сити" Жоау Канселу инфицировался коронавирусом.

Сообщается, что 27-летний игрок сначала получил положительный результат после экспресс-теста на антигены, затем он сдал положительный ПЦР-тест.

Заменит Канселу 22-летний защитник "Милана" Диогу Далот.

В субботу все игроки сборной Португалии сдали ПЦР-тесты. Положительный результат был только у Канселу.

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