Канселу в шаге от перехода в "Манчестер Сити"

Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу продолжит карьеру в "Манчестер Сити", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "горожане" уже согласовали с футболистом условия личного контракта.

Теперь английский клуб обсуждает со "старой синьорой" детали трансфера 25-летнего португальца. Отмечается, что переговоры находятся на заключительной стадии.

Сумма вероятной сделки оценивается в 50-60 миллионов евро.

"Ювентус" купил Канселу прошлым летом у "Валенсии" за 40,4 миллионов. В активе игрока 34 матча, 1 гол и 8 ассистов.

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