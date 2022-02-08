Канселу восхищен Дани Алвесом

Фото: инстаграм Канселу\Автор неизвестен

Футболист сборной Португалии и "Манчестер Сити" Жоау Канселу высказался о защитнике "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвесе, которого считает лучшим на своей позиции.

"Буду честен, в детстве моим кумиром среди игроков моей позиции был Дани Алвес.

Я не очень много смотрел на игру Кафу, потому что был слишком молод, поэтому я мало что помню о том, как он играл.

Но, на мой взгляд, Дани Алвес – лучший крайний защитник в истории. Я большой поклонник его работы, мне нравится то, что он делает на поле и чувство свободы, с которым он играет. Радость, с которой он занимается этим видом спорта, с которой он любит этот вид спорта. В этом отношении он для меня образец для подражания.

Я люблю его как игрока. Я никогда с ним не встречался, но с удовольствием сделал бы это. Я думаю, что рано или поздно мы встретимся друг с другом. Я уверен, что мы бы отлично поговорили!", – сказал португалец.

Также не пропустите: Ротен не верит в новый контракт Мбаппе с ПСЖ. | http://soccernews.ru