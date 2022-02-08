Канселу восхищен Дани Алвесом
Фото: инстаграм Канселу\Автор неизвестен
Футболист сборной Португалии и "Манчестер Сити" Жоау Канселу высказался о защитнике "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвесе, которого считает лучшим на своей позиции.
"Буду честен, в детстве моим кумиром среди игроков моей позиции был Дани Алвес.
Я не очень много смотрел на игру Кафу, потому что был слишком молод, поэтому я мало что помню о том, как он играл.
Но, на мой взгляд, Дани Алвес – лучший крайний защитник в истории. Я большой поклонник его работы, мне нравится то, что он делает на поле и чувство свободы, с которым он играет. Радость, с которой он занимается этим видом спорта, с которой он любит этот вид спорта. В этом отношении он для меня образец для подражания.
Я люблю его как игрока. Я никогда с ним не встречался, но с удовольствием сделал бы это. Я думаю, что рано или поздно мы встретимся друг с другом. Я уверен, что мы бы отлично поговорили!", – сказал португалец.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18