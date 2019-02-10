Канселу восхитился физическими данными Роналду

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Канселу восхитился физическими данными Роналду

Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу поделился впечатлениями от выступлений с Кришитану Роналду в одной команде.

"Выступления за "Ювентус" помогают мне развиваться и становиться более полноценным футболистом. Играть с Криштиану Роналду в одном клубе восхитительно. Наблюдая за его тренировками и игрой можно подумать, что мы с ним одного возраста", - приводит слова Канселу Football Italia.

Отметим, что Канселу 24 года, а Роналду - 34. В этом сезоне Канселу провел 19 матчей, в которых отметился двумя голами и пятью ассистами.

На счету Роналду 19 забитых мячей и 9 результативных передач в 30 играх.

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